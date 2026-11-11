Инфаркт в 30 лет: врач назвал привычки, которые разрушают сердце

Чтобы снизить риск заболевания, врач посоветовал отказаться от курения и ограничить соль. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, почему инфаркт все чаще поражает людей в возрасте 30-40 лет. Об этом пишет Lenta.ru.

«Еще два-три десятилетия назад инфаркт считался болезнью людей старше шестидесяти, а сегодня кардиологи все чаще видят пациентов 40 и даже 30 лет», – уточнил врач.

Среди опасных признаков инфаркта – давящая или жгучая боль в груди, которая может отдавать в левую руку, челюсть, спину или под лопатку. Также должны насторожить одышка даже при обычной нагрузке, холодный пот, внезапная слабость и тошнота. У молодых людей, особенно у женщин, приступ иногда проявляется нетипично и напоминает сильную усталость или проблемы с желудком.

Чтобы снизить риск заболевания, врач посоветовал отказаться от курения, ограничить соль и сладкие напитки, чаще есть овощи, рыбу и цельнозерновые продукты. Важно ежедневно двигаться: например, ходить быстрым шагом не менее получаса. Необходимо спать минимум семь часов, следить за давлением, холестерином и уровнем сахара в крови.

Ранее кардиолог Савонина рассказала, в каком возрасте чаще всего происходит инфаркт у россиян. По ее словам, средний возраст пациентов с таким диагнозом приближается к 64 годам.