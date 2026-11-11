В Генштабе РФ высказались о сроках обмена пленными

Зорин: Обмен пленными РФ и Украины может состояться через 2-3 недели Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Обмен пленными между Россией и Украиной может пройти в ближайшие две-три недели. Об этом ИС "Вести" сообщил первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ генерал Александр Зорин.

"Мы договорились, что это будет один из самых масштабных обменов", - сказал он.

Генерал отметил, что конкретные цифры назывались разные, но к какому-то итоговому знаменателю стороны пока не подошли, потому что процедура требует согласования.

Как писал сайт KP.RU, глава делегации РФ в Абу-Даби, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина достигли договоренности о проведении нового масштабного обмена пленными. Он подчеркнул, что конкретные параметры и сроки реализации этого соглашения будут определены в ближайшее время.

Напомним, трехсторонние переговоры по урегулирования украинского кризиса проходили в Абу-Даби 10 и 11 ноября.