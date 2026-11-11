В Кремле рассказали, когда Путин узнает все итоги переговоров в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Владимир Путин пока не получил полный доклад об итогах переговоров в Абу-Даби. Об этом в среду журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если он [Владимир Путин - прим. ред.] посчитает необходимым [провести встречу с российскими переговорщиками - прим. ред.]», — ответил Песков на вопрос, планируется ли встреча Путина с российской делегацией.

При этом пресс-секретарь главы государства заверил, что в любом случае полный доклад будет представлен президенту.

10-11 ноября в Абу-Даби прошёл первый с февраля раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Консультации шли в закрытом режиме. В первый день встреча делегаций длилась 4,5 часа с перерывом на 40 минут, во второй — менее двух часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляли спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По итогам встречи Кушнер заявил, что российская сторона рассчитывает на достижение существенного прогресса на дипломатическом уровне, прежде чем станет возможным проведение личной встречи президентов России и Украины.