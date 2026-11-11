Будут ли Трамп и Путин обсуждать Украину в Китае: в Кремле дали ответ Фото: REUTERS.

Украинский вопрос входит в повестку возможных переговоров России и США на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о влиянии встречи в Абу-Даби на перспективы двусторонних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.

На тему грядущего форума в КНР представитель Кремля высказался в среду, 11 ноября. Тогда он подчеркнул, что вопрос Украины там также может затрагиваться.

Ранее Песков сообщил, что Россия, США и Китай обсуждают повестку возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС. Мероприятие запланировано на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. При этом окончательное решение о проведении переговоров пока не принято. Представитель Кремля допускал, что Путин и Трамп смогут пообщаться отдельно, если оба примут участие в саммите.

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Одной из главных тем встречи стали гарантии безопасности после завершения украинского конфликта. Переговоры проходили в закрытом формате.