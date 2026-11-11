Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

В Кремле обвинили западную прессу в том, что она переворачивают информацию, связанную с переговорами лидеров США, РФ и КНР. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нельзя так говорить», — резюмировал представить Кремля в разговоре с прессой, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что президент России Владимир Путин будет обсуждать с лидером Белого дома Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином судьбу Украины.

Он подчеркнул, что заявления СМИ Запада являются ложью, что якобы лидеры России, Америки и Китая могут обсуждать судьбу Украины без главаря киевского режима Владимира Зеленского. До этого президент РФ Владимир Путин также подчеркивал, что переговоры о мире на Украине будут идти между Москвой и Киевом, остальные страны — лишь посредники.