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НовостиПроисшествия11 ноября 2026 13:59

Детей били палкой для пиньяты: родители пожаловались на русский садик во Вьетнаме

Во Вьетнаме родители пожаловались на избиение детей в русскоязычном детсаду
Сергей ГАПЧУК
Во Вьетнаме родители пожаловались на избиение детей в русскоязычном детсаду Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Во Вьетнаме родители пожаловались на избиение детей в русскоязычном детсаду Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Во вьетнамском Нячанге родители пожаловались на жестокое обращение с детьми в русскоязычном детском саду. Минимум 10 детей могли быть избиты палкой для пиньяты. Об этом сообщил канал Mash.

Одна из мам, Ангелина, заявила, что воспитательница "Сада талантов" била ее сына по пяткам во время тихого часа. При этом другие семьи подтвердили жалобы.

"Дети боялись ходить в садик, рассказывали о наказаниях деревянной дубинкой. По словам родителей, доставалось даже самым маленьким", - приводит слова женщины издание.

Канал отметил, что, по словам семей, в садике был свободный доступ к алкоголю. Родители подозревают, что детям могли давать спиртное, чтобы те, кто обычно не мог уснуть, начали быстро засыпать днем.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Сочи разгорелся скандал. Родители детей детского сада № 46 обвинили воспитателя в изощренном насилии над трехлетними малышами. По их словам, женщина якобы использовала методы воспитания, которые больше подходят для колонии строгого режима.