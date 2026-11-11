Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 ноября 2026 14:02

У пенсионера под Ростовом нашли целую плантацию наркотической травы: объяснение дедушки обескураживает

Под Ростовом пенсионер выращивал запрещённую траву, чтобы лечить астму
Анна АДАМАЙТЕС
Под Ростовом пенсионер выращивал запрещённую траву, чтобы лечить астму

Под Ростовом пенсионер выращивал запрещённую траву, чтобы лечить астму

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Ростовской области 72-летний мужчина выращивал наркосодержащие растения. Как сообщает «КП-Ростов», у пенсионера обнаружили более четырех килограммов запрещенного вещества. Незаконным садоводством он занимался в подсобном помещении, устроив в нем настоящую плантацию.

По данным регионального главка МВД, мужчина самостоятельно собирал семена дикорастущих растений и высаживал их дома. Экспертиза подтвердила, что они содержат наркотические вещества. Пенсионер заявил, что при помощи запрещенной травы он пытался лечить бронхиальную астму.

В отношении жителя Белой Калитвы возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Ему грозит до десяти лет колонии. На время расследования пенсионера отправили под домашний арест.

Ранее KP.RU писал, что в Ростовской области 56-летний пенсионер выращивал коноплю на огороде, а в подвале хранил 53 банки с марихуаной. Общая масса готового наркотика составила около 2,5 килограмма.