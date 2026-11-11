У пенсионера под Ростовом нашли целую плантацию наркотической травы: объяснение дедушки обескураживает

Под Ростовом пенсионер выращивал запрещённую траву, чтобы лечить астму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Ростовской области 72-летний мужчина выращивал наркосодержащие растения. Как сообщает «КП-Ростов», у пенсионера обнаружили более четырех килограммов запрещенного вещества. Незаконным садоводством он занимался в подсобном помещении, устроив в нем настоящую плантацию.

По данным регионального главка МВД, мужчина самостоятельно собирал семена дикорастущих растений и высаживал их дома. Экспертиза подтвердила, что они содержат наркотические вещества. Пенсионер заявил, что при помощи запрещенной травы он пытался лечить бронхиальную астму.

В отношении жителя Белой Калитвы возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Ему грозит до десяти лет колонии. На время расследования пенсионера отправили под домашний арест.

Ранее KP.RU писал, что в Ростовской области 56-летний пенсионер выращивал коноплю на огороде, а в подвале хранил 53 банки с марихуаной. Общая масса готового наркотика составила около 2,5 килограмма.