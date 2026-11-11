Захарова: Визовый режим Молдавии с РФ ударит прежде всего по молдаванам, фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на очередные абсурдные действия русофобов в Европе, которые, дескать, "должны нанести вред Москве". Молдавия решила ввести визовый режим с РФ, но Захарова отметила, что это решение ударит в первую очередь по её же гражданам.

"Это решение ударит, прежде всего, по рядовым молдаванам, по их возможности осуществлять контакты с родственниками, знакомыми, которые проживают в нашей стране", - прокомментировала она.

Захарова заявила, что официальный Кишинев поддерживает курс на разрушение связей с Россией и отказ от евразийской интеграции, насаждая русофобию. При этом экономика страны на грани коллапса, а треть населения живет за чертой бедности.

Ранее KP.RU сообщил, что Молдавия, кандидат на вступление в Евросоюз, готова отказаться от безвизового режима с Россией и Белоруссией ради "европейской интеграции". Конкретную дату отмены безвиза пока не называют, но подчеркивают "решимость Кишинева".

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