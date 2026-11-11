Заммэра Ракова: Московские школьники создадут собственные стартапы на чемпионате предпринимательских идей

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

В Москве открылась регистрация на седьмой сезон чемпионата предпринимательских идей. Старшеклассники создадут свои проекты, а затем покажут их ведущим предпринимателям столицы. Подробнее об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В столице растет число ребят, увлекающихся сферой экономики и финансов. В этом учебном году учениками предпринимательских классов стали более 14 тысяч школьников на 2,7 тысячи больше, чем в прошлом. Чемпионат предпринимательских идей — это возможность для юных москвичей пройти путь от идеи до запуска бизнес-проекта еще во время обучения в школе», - отметила заммэра.

Она уточнила, что ученики предпринимательских классов и планирующие в них поступать смогут узнать, как устроен реальный бизнес, получить новые практические навыки и осознанно подойти к выбору дальнейшей образовательной и карьерной траектории.

Для участия в чемпионате нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Соревнование проведут в три этапа. Первый - предпринимательский онлайн-марафон для проверки учениками своих бизнес-навыков при помощи тестов и кейсов от экспертов. Показавшие лучшие знания на этом этапе школьники получат один дополнительный балл к итоговому результату отборочного этапа.

На втором, отборочном этапе участники в командах разработают собственные проекты по одному из семи направлений. В их числе - технологическое, социальное и экологическое предпринимательство, туризм и гостеприимство, креативные и событийные индустрии, инновационный продукт и услуги и другие.

Авторы лучших проектов пройдут в третий, заключительный этап и представят свои разработки экспертам — участникам бизнес-сообщества, специалистам в сфере экономики и финансов. Победители и призеры чемпионата получат дипломы и памятные подарки от организаторов и партнеров.