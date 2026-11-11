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НовостиОбщество11 ноября 2026 14:15

Исключили «человеческий фактор»: как в Подольске изменили работу ЖКХ

В Подольске внедрили цифровой контроль за коммунальными авариями
Анастасия ПИГИНА
Коммунальные службы работают под круглосуточным контролем Единого штаба.

Коммунальные службы работают под круглосуточным контролем Единого штаба.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Подольске внедрили цифровую систему контроля за коммунальной инфраструктурой. Теперь она позволяет отслеживать аварии, регистрировать обращения жителей и контролировать сроки устранения неполадок. Об этом пишет РИАМО.

Раньше при коммунальных авариях жителям приходилось самостоятельно выяснять, какая организация отвечает за проблему. Управляющие компании могли перенаправлять обращения в «Теплосеть» или «Водоканал», из-за чего решение вопроса затягивалось. Чтобы упростить взаимодействие, в округе запустили единую горячую линию ЖКХ: 8 (495) 663-99-99

Теперь диспетчерские объединены в общую информационную сеть. Каждое обращение автоматически регистрируется, а его выполнение отслеживается в электронной системе. Это должно помочь избежать потери заявок и затягивания сроков ремонта.

Кроме того, коммунальные службы работают под круглосуточным контролем Единого штаба. Руководство округа получает информацию о состоянии инфраструктуры, повторных авариях и работе управляющих компаний. Система позволяет видеть, где чаще возникают проблемы и какие организации задерживают выполнение заявок.

Ранее в Госдуме объяснили, что задолженность за коммунальные услуги, включая электричество и воду, в некоторых случаях можно списать через процедуру банкротства.