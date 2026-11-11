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НовостиПолитика11 ноября 2026 14:15

Путин: РФ нужен обмен данными с ОДКБ, чтобы исключить распространение патогенов

В Москве проходит сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Путина
Сергей ГАПЧУК
Путин: РФ нужен обмен данными с ОДКБ, чтобы исключить распространение патогенов

Путин: РФ нужен обмен данными с ОДКБ, чтобы исключить распространение патогенов

Фото: REUTERS.

России нужен постоянный обмен данными со странами ОДКБ, чтобы исключить распространение патогенов в случае их завоза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее российский лидер отметил, что государствам ОДКБ необходимо наращивать координацию действий на фоне напряженной международной обстановки. Участники организации за время сотрудничества приобрели значительный совместный опыт.

Напомним, 11 ноября в Москве проходит сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Владимира Путина.