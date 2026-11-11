Захарова: Запад объявил охоту на россиян в разных странах мира Фото: МИД

Ряд западных стран развернул настоящую охоту на россиян в разных уголках мира, включая Армению. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ряд западных стран буквально объявили охоту на российских граждан по всему миру. К сожалению, Армения здесь не стала исключением, потому что с начала года в республике по соответствующим зарубежным запросам были задержаны пять граждан России», —— уточнила дипломат.

Ранее Захарова указала, что Запад приходит в ярость каждый раз, когда Россия вместо ответного удара предлагает протянуть руку дружбы. Вместо того, чтобы копить обиды и мстить, Москва выбирает совсем другой путь.

Захарова отметила, что после всех ударов, которые Запад наносит России, Москва не озлобляется и не скатывается к ответной агрессии. РФ не перенимает эту логику, основанную на злобе и мести.