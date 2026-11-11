Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 ноября 2026 14:24

Антикоррупционный суд Украины озвучил решение по Ермаку: подробности

Суд разрешил Ермаку передвигаться по всей Украине
Анна АДАМАЙТЕС
Суд разрешил Ермаку передвигаться по всей Украине. Фото: Kaniuka Ruslan/ Keystone Press Agency/ Global Look Press.jpg

Суд разрешил Ермаку передвигаться по всей Украине. Фото: Kaniuka Ruslan/ Keystone Press Agency/ Global Look Press.jpg

Высший антикоррупционный суд Украины разрешил бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку передвигаться по всей стране. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины в своем Телеграм-канале.

Судья частично удовлетворил ходатайство прокурора, изменив одно из ранее возложенных на Ермака обязательств. При этом остальные ограничения продлили: он должен являться по требованию следователя, уведомлять правоохранителей о смене места жительства и работы, а также сдать на хранение документы, дающие право выезда из страны.

В сентябре суд разрешил Ермаку не носить электронный браслет, но тогда запрет на перемещение за пределы определенных населенных пунктов сохранялся.

Ранее KP.RU писал, что Андрея Ермака обвинили в легализации 460 млн гривен при строительстве элитного жилья под Киевом. По данным НАБУ и САП, он стал фигурантом расследования о преступной группе. Сам бывший чиновник отрицал обвинения и заявлял, что его защита намерена обжаловать решение.