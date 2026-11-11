Власти Украины столкнулись с новой угрозой: скоро управлять будет некем Фото: REUTERS.

На подконтрольной Киеву территории проживает 18 миллионов украинцев. Власти Украины столкнулись с новой проблемой, население страны стремительно сокращается. Об этом заявил политолог Александр Дудчак в интервью РИА Новости.

"При этом часть кредитов по традиции разворовывается, что еще больше подстегивает заинтересованность властей в завышении численности украинцев", — резюмировал политолог в разговоре с прессой.

Дудчак утверждает, что власти Украины и демографы завышают данные о населении для получения денег от зарубежных партнеров. Депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что демографический кризис на Украине при нелегитимном президенте Владимире Зеленском может иметь долгосрочные последствия. Восстановить численность населения будет сложно.

Ранее KP.RU рассказал, что многие украинцы говорят, что не хотят возвращаться в свою страну даже после окончания конфликта. Они выбирают для проживания страны ЕС, вытягивая из европейцев все больше денег.