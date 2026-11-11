Ушаков: европейцы работали с украинцами и американцами в кулуарах в Абу-Даби

Юрий Ушаков Фото: REUTERS.

В кулуарах европейцы работали с украинцами и американцами во время переговоров в Абу-Даби. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Европейцы работали в кулуарах, работали с украинцами и с американцами», — резюмировал помощник президента РФ во время общения с прессой.

Напомним, Киев запросил короткий разговор с европейской делегацией в Абу-Даби перед началом первого дня переговоров в Абу-Даби. У них состоялся недолгий разговор, после этого начались трехсторонние переговоры.

Ранее KP.RU рассказал, что переговоры между РФ, Украиной и США завершились 11 ноября. Подробности не раскрываются. Однако глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что Москва и Киев после переговоров в Абу-Даби стали на шаг ближе к миру.