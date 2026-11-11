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НовостиПолитика11 ноября 2026 18:30

Захарова выразила соболезнования в связи со смертью посла России в США Дарчиева

Захарова прокомментировала смерть посла Даричева двумя словами
Семен ЗИМИН
Захарова выразила соболезнования в связи со смертью посла России в США Дарчиева Фото: МИД

Захарова выразила соболезнования в связи со смертью посла России в США Дарчиева Фото: МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на кончину посла России в США Александра Дарчиева. Свои соболезнования она опубликовала в Telegram-канале.

«Светлая память», — говорится в публикации.

О гибели дипломата стало известно 11 ноября 2026 года — ему было 66 лет. По данным внешнеполитического ведомства, посол умер внезапно. Обстоятельства и причины случившегося пока не раскрываются. Российский МИД официально сообщил о смерти Дарчиева и выразил слова поддержки его родным и близким. Информации о том, когда и где пройдёт траурная церемония, на данный момент нет.

Соболезнования звучат и от коллег по дипломатическому цеху. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал Дарчиева честным и неутомимым борцом за мир. Он признался, что глубоко опечален этой новостью. По его словам, посол отличался исключительной честностью, порядочностью и профессионализмом, а работать с ним было большой честью.