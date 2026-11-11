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НовостиНаука11 ноября 2026 19:12

ЦПК назвал имена космонавтов будущих миссий МКС-78 и МКС-79

Миссию МКС-78 возглавит космонавт Николай Чуб
Семен ЗИМИН
ЦПК назвал имена космонавтов будущих миссий МКС-78 и МКС-79

ЦПК назвал имена космонавтов будущих миссий МКС-78 и МКС-79

Фото: REUTERS.

В Центре подготовки космонавтов раскрыли составы экипажей двух ближайших длительных экспедиций на МКС. Как сообщил ТАСС со ссылкой на материалы ЦПК, командиром «Союза МС-32» (миссия МКС-78) станет Николай Чуб, а бортинженером — Александр Горбунов. Оба представляют отряд Роскосмоса.

Второй корабль, «Союз МС-33», отправится на станцию в рамках 79-й экспедиции. Его командиром назначен Иван Вагнер, а бортинженером — Кирилл Песков. Обе кандидатуры также из корпуса Роскосмоса.

Параллельно стало известно, что перекрестные полеты между Россией и США не сворачивают. Представитель НАСА Джошуа Финч подтвердил: договоренность с Роскосмосом продолжит действовать. Американцы по-прежнему будут летать на «Союзах», а российские космонавты — на кораблях США.