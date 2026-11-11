Медведев сообщил, что в России планируется расширять медицинскую профилактику Фото: Александр ГЛУЗ.

Председатель «Единой России» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании о федеральном бюджете на ближайшие три года заявил, что медицинская профилактика в стране будет расширяться.

Здравоохранение Медведев назвал сферой, которая важна для любого человека. По его словам, цель — расширить систему профилактики и сделать лекарства доступнее, в том числе для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Партия, отметил он, уже специально поднимала этот вопрос, и теперь важно, чтобы все наработки сохранились.

Отдельно затронули программы вакцинации и ряд новых тем, которые сейчас на слуху. Медведев подчеркнул, что рассчитывает на их сохранение в бюджете.

Что касается самого бюджета, работа над ним вышла на финишную прямую. Второе чтение законопроекта состоится уже на следующей неделе, сообщил зампред Совбеза.