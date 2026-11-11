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НовостиПроисшествия11 ноября 2026 19:34

В Донецке и Мариуполе произошли отключения света из-за аварии в энергосистеме

Без света остались сразу несколько округов в ДНР
Семен ЗИМИН
В Донецке и Мариуполе произошли отключения света из-за аварии в энергосистеме

В Донецке и Мариуполе произошли отключения света из-за аварии в энергосистеме

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Авария в энергосистеме ДНР оставила без света жителей Донецка и Мариуполя. О частичном отключении электроснабжения в ряде населённых пунктов и муниципальных округов региона сообщили в республиканском министерстве угля и энергетики.

По данным ведомства, без электричества остались потребители сразу в нескольких округах, включая столицу республики и крупнейший город на побережье Азовского моря. В министерстве уточнили, что причиной стала именно аварийная ситуация в энергосистеме, а не плановые работы.

Специалисты рассчитывают на благоприятный сценарий. Если всё пойдёт по прогнозу энергетиков, подачу света начнут возвращать поэтапно уже к утру.

Похожий случай произошёл и в Ставрополе. Там 11 ноября в зону отключения попали 16 улиц — на объектах энергоснабжения проводят как запланированные, так и неотложные ремонтные работы.