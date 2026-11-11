Панкратов-Черный пожаловался на здоровье после прощания с Федосеевой-Шукшиной Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

11 ноября в Москве прощались с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. Отпевание и народная панихида прошла в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке.

Возле умершей актрисы стояла вся ее семья. Дочери Ольга и Мария, несмотря на давнюю вражду, стояли по разные стороны гроба, каждая ос своей семьей.

Проводить ее в последний путь пришли многие коллеги: Лариса Лужина, Сергей Никоненко, Никас Сафронов, Наталья Гвоздикова, Людмила Зайцева, Александр Панкратов-Черный.

Панкратов-Черный стоял на отпевании рядом с дочерью Лидии Николаевны – с Ольгой. В какой-то момент актер сел на свободный стул, это не привлекло внимание, но после возле храма он признался, что чувствует себя не важно.

После церемонии актер остановился пообщаться с участниками группы «На-На». В частном разговоре он признался, что во время панихиды ему было не просто стоять на ногах, в какой-то момент он сел, чтобы не отдохнуть.

- Я стоял, стоял со свечой и сел. Ну мне-то 78, — сказал актер в беседе с Super.ru.