Бывший премьер Украины оценил итоги встречи в ОАЭ: основа для будущих переговоров есть

Азаров счел обнадеживающими комментарии дипломатов после переговоров в Абу-Даби Фото: REUTERS.

В ОАЭ 10-11 ноября прошел раунд трехсторонних переговоров по Украине. Комментарии российских дипломатов по итогам встреч выглядят обнадеживающими. На это обратил внимание бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

Экс-чиновник подчеркнул, что основа для дальнейшей дипломатической работы есть. Он привел слова замглавы МИД Сергея Рябкова. Дипломат уведомил, что беседа продолжится.

"Это очень осторожный на выражение своих мыслей человек, очень аккуратный, настоящий дипломат, который никогда не позволит сказать больше, чем можно сказать. Это какие-то такие небольшие положительные ожидания после этой встречи дает", - отреагировал Николай Азаров.

Встречи по Украине прошли в Абу-Даби при посредничестве Соединенных Штатов. Российские дипломаты ночью 12 ноября вернулись в Москву.