Владимир Зеленский. Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале охарактеризовал Владимира Зеленского как патологически трусливого и мнительного политика. По мнению парламентария, Зеленский выглядит смелым лишь на камеру, а при возникновении реальных трудностей «сбегает в кусты и оттуда выжидает, чем все закончится».

Дубинский напомнил, как в начале конфликта Зеленский укрывался в бункере и покинул его только после того, как экс-премьер Израиля Нафтали Беннет якобы передал ему обещание президента РФ Владимира Путина не ликвидировать его. Кроме того, по словам нардепа, во время недавних протестов под Киевом нелегитимный президент вновь предпочёл скрыться, опасаясь свержения.

Смелость, заключил Дубинский, Зеленский демонстрирует лишь в компании своего окружения или европейской «шайки».

Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель заявила, что Зеленский обвинил предпринимателя Илона Маска в проблемах Украины и собственных неудачах. По её словам, Зеленский — лично и через подконтрольные ему медиа — возлагает на Маска вину за то, что Украина не может одержать победу на поле боя.