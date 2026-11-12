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НовостиПолитика12 ноября 2026 5:30

Требовавший санкций против России экс-министр попался на коррупции: скандал в Сербии

Призывавшего к санкциям против РФ экс-министра экономики задержали в Сербии
Марк СОКОЛОВ
Требовавший санкций против России экс-министр попался на коррупции: скандал в Сербии

Требовавший санкций против России экс-министр попался на коррупции: скандал в Сербии

Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Сербии задержали бывшего министра экономики Раде Басту, который ранее призывал власти страны ввести санкции против России. Об этом сообщила Высшая прокуратура Белграда.

Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением во время работы директором коммунального предприятия «Белградские электростанции». По версии следствия, с ноября 2020 года по июнь 2022 года Баста необоснованно выделил различным организациям дотации на сумму около 14 миллионов динаров (118 тысяч евро).

Вместе с бывшим министром задержали еще несколько человек, предположительно причастных к финансовым махинациям.

Напомним, Баста занимал пост министра экономики Сербии с 2022 по 2023 год. Он неоднократно выступал за присоединение Белграда к антироссийским санкциям, за что впоследствии был отправлен в отставку.

Ранее победившее на парламентских выборах в Сербии движение «Студенческий список» заявило, что не собирается вводить ограничения против России. Один из основателей движения Радомир Саичич подчеркнул, что республика сама сталкивалась с санкциями и понимает их неэффективность. По его словам, международные проблемы необходимо решать путем переговоров и договоренностей, а не экономического давления.