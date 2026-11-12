Команду Трампа подозревают в тотальной коррупции: в США начнут масштабное расследование после выборов Фото: REUTERS.

В США демократы пообещали разоблачить «настоящую лавину коррупции» в администрации президента Дональда Трампа. Об этом заявил конгрессмен Джейми Раскин в интервью Financial Times.

Политик, который может возглавить юридический комитет Палаты представителей, намерен инициировать масштабные расследования после перехода Конгресса под контроль демократов. По его словам, проверкам подвергнутся предполагаемые коррупционные схемы, конфликты интересов и финансовые связи окружения американского лидера.

«Мы столкнулись с настоящей лавиной коррупции и мошенничества во всей администрации Трампа», — подчеркнул Раскин.

В частности, демократы планируют изучить деятельность компаний, связанных с семьей президента, а также возможные злоупотребления при распределении государственных контрактов. Под пристальное внимание могут попасть бизнес сына Трампа Дональда Трампа-младшего, структуры миллиардера Илона Маска и деятельность зятя президента Джареда Кушнера.

При этом Раскин призвал однопартийцев не спешить с третьей попыткой импичмента Трампа. По его мнению, подобная процедура лишь отвлечет внимание общественности от расследования предполагаемых нарушений. В Белом доме обвинения отвергли, назвав возможные проверки политически мотивированными.

Ранее Politico сообщило, что демократы готовят масштабное антикоррупционное расследование в отношении Илона Маска. Конгрессмены намерены проверить его работу во главе Департамента эффективности государственного управления (DOGE), а также многомиллиардные контракты компаний бизнесмена с федеральным правительством США.