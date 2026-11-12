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НовостиОбщество12 ноября 2026 8:26

В России могут ввести лимит на переводы и внесение наличных: подробности

Госдума рассмотрит законопроект о лимите на внесение наличных до 30 тысяч рублей
Сергей ГАПЧУК
Госдума рассмотрит законопроект о лимите на внесение наличных до 30 тысяч рублей

Госдума рассмотрит законопроект о лимите на внесение наличных до 30 тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об ограничении внесения наличных и получения переводов для клиентов банков, подозреваемых в сомнительных операциях. Соответствующий документ внесен в электронную базу нижней палаты парламента.

Иницитива предполагает лимит денежных средств в размере 30 тысяч рублей в месяц по каждому виду операций.

Документ предусматривает, что ЦБ РФ будет выявлять риски подозрительных операций и передавать информацию о них кредитным организациям и Росфинмониторингу. В свою очередь банки обяжут вводить ограничения при выявлении соответствующих признаков.

Согласно законопроекта, срок действия ограничений составит не более года, однако при повторном выявлении подозрительных операций может быть увеличен до двух лет. Такое решение может быть обжаловано клиентом в досудебном порядке.

Как писал сайт KP.RU, российские банки блокируют переводы из-за подозрительного поведения клиентов. При этом кредитные организации могут насторожить необычный объем операции, время ее проведения или даже устройство, с которого она была совершена.