Европа хочет диалога, но не может выбрать переговорщика: в Кремле рассказали о ситуации Фото: REUTERS.

В Москве пока не понимают, с кем Евросоюз собирается вести переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, европейским государствам сложно определиться с единым переговорщиком для контактов с Россией. Пока согласовать такую кандидатуру у них не получается.

Ранее Ушаков сообщил, что формат возможных переговоров Москвы с европейскими странами будет обсуждаться с учетом итогов трехсторонней встречи России, США и Украины в Абу-Даби. Консультации проходили 10–11 ноября. Их результаты станут одним из факторов при определении условий будущего диалога с ЕС.

Кроме того, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва не получила от европейских государств ни одного конкретного мирного предложения по Украине. По его словам, российские переговорщики также не общались с представителями ЕС в Абу-Даби, поскольку не понимали, в каком статусе те находились на встрече.