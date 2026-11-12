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НовостиОбщество12 ноября 2026 8:05

ВС РФ признал экстремистской украинскую организацию «Желтая лента»*

В России пополнился список организаций, признанных экстремистскими
Анастасия СУТОРМИНА
ВС РФ признал экстремистской украинскую организацию «Желтая лента»*

ВС РФ признал экстремистской украинскую организацию «Желтая лента»*

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской украинскую организацию «Желтая лента»* и запретил ее деятельность на территории России.

Ранее Верховный суд РФ признал экстремистским «Антироссийское сепаратистское движение»* и его структурные подразделения. Деятельность организации и ее подразделений запрещена на территории России

Как писал сайт KP.RU, ранее Минюст России включил германский «Форум имени Льва Копелева»** в перечень нежелательных организаций.

* организация, признанная в РФ экстремистской

** Организации, признанные в России нежелательными