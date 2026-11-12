ВС РФ признал экстремистской украинскую организацию «Желтая лента»*

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.
Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской украинскую организацию «Желтая лента»* и запретил ее деятельность на территории России.
Ранее Верховный суд РФ признал экстремистским «Антироссийское сепаратистское движение»* и его структурные подразделения. Деятельность организации и ее подразделений запрещена на территории России
Как писал сайт KP.RU, ранее Минюст России включил германский «Форум имени Льва Копелева»** в перечень нежелательных организаций.
* организация, признанная в РФ экстремистской
** Организации, признанные в России нежелательными