ВС РФ признал экстремистской украинскую организацию «Желтая лента»* Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской украинскую организацию «Желтая лента»* и запретил ее деятельность на территории России.

Ранее Верховный суд РФ признал экстремистским «Антироссийское сепаратистское движение»* и его структурные подразделения. Деятельность организации и ее подразделений запрещена на территории России

Как писал сайт KP.RU, ранее Минюст России включил германский «Форум имени Льва Копелева»** в перечень нежелательных организаций.

* организация, признанная в РФ экстремистской

** Организации, признанные в России нежелательными