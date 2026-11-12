С начала года в Москве обновили более 2,1 тысячи квадратных метров шумозащитных экранов

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал об обновлении шумозащитных экранов в столице.

«Сегодня шумозащитные экраны – важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи остановок городского транспорта, парков и густонаселенных районов. В этом году уже заменили более 2,1 тысячи квадратных метров таких конструкций», – отметил заммэра.

Например, обновление коснулось таких мест, как участки МКАД и Третьего транспортного кольца, а также Варшавского, Ленинградского, Можайского шоссе и других магистралей.

При замене шумозащитных экранов учитывают единую городскую стилистику. Для этого применяют панели только серого цвета и унифицированного размера. В результате упрощается их ремонт и сокращаются расходы на обслуживание.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия. При этом учитывают расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкций на участках вдоль МКАД – порядка 8 метров.

Дорожные службы постоянно следят за состоянием шумозащитных экранов. Их регулярно промывают и оперативно ремонтируют, если они повреждены.