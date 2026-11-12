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НовостиПолитика12 ноября 2026 8:11

В Совфеде ответили на необоснованные обиды Еревана по ОДКБ: "Армения многое потеряет"

Матвиенко: Армения безосновательно обижается на ОДКБ
Сергей ГАПЧУК
Матвиенко: Армения безосновательно обижается на ОДКБ

Матвиенко: Армения безосновательно обижается на ОДКБ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Ереван необоснованно обижается на Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за позицию по Нагорному Карабаху и пытается переложить ответственность за сложившуюся там ситуацию. Об этом журналистам заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Необоснованная обида на ОДКБ в ходе прошедшей войны между Арменией и Азербайджаном - это попытка, на мой взгляд, переложить ответственность за Карабах на Россию, на ОДКБ", - сказала она.

Политик подчеркнула, что ОДКБ в тех обстоятельствах действовала строго в соответствии со своим уставом.

По ее словам, Армения многое потеряет, если выйдет из состава организации.

Как писал сайт KP.RU, 11 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Армении из-за невыполнения обязательств по ОДКБ уже на протяжении нескольких лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Ереван права голоса.