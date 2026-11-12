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НовостиПроисшествия12 ноября 2026 8:18

На счету у убившего родителей ростовчанина есть и другие жертвы: в каких делах он был замешан

Убивший родителей ростовчанин уже бы судим за убийство и разбой
Анастасия СУТОРМИНА
Убивший родителей ростовчанин уже бы судим за убийство и разбой. Фото: СК по Ростовской области

Убивший родителей ростовчанин уже бы судим за убийство и разбой. Фото: СК по Ростовской области

Житель Ростова-на-Дону, которого подозревают в убийстве и расчленении своих пожилых родителей, ранее уже был судим за убийство и разбой. Об этом сообщает «КП - Ростов-на-Дону».

Отмечается, что десять лет назад, летом 2016 года, он вместе с приятелем расправился с собственной тещей и напал на ее родную сестру. Тогда мужчина влез в долги из-за сломанной машины и решил ограбить мать жены, зная о полученном ею наследстве.

Сейчас же 49-летнего ростовчанина подозревают в убийстве родителей. Одно из тел полицейские нашли в холодильнике в квартире убитых, второе в гараже рядом с домом, оба имеют признаки расчленения. Сын погибших объявлен в розыск.

Также отмечалось, что пенсионеры могли погибнуть еще несколько недель назад. Родственники и друзья из других городов забили тревогу: пара перестала выходить на связь еще в сентябре. Их сын всех заверял, что старики уехали в Крым и у них все хорошо. Но около недели назад родственники пошли в полицию.