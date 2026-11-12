Россиянка хотела белоснежные зубы, но едва не задохнулась: Она насмотрелась коротких видео Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Москве 42-летняя женщина получила химический ожог слизистой рта после попытки самостоятельно отбелить зубы перекисью водорода. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, жительница района Отрадное решила сэкономить на посещении стоматолога и воспользоваться советом из социальных сетей. В одном из видеороликов она увидела способ отбеливания зубов с помощью трехпроцентной перекиси водорода.

Сначала москвичка наносила раствор ватной палочкой, однако затем увеличила дозировку и распылила средство прямо в полости рта. Вскоре у женщины отекли губы и язык, изменился голос, появились трудности с глотанием и дыханием.

Испугавшись, пострадавшая вызвала скорую помощь. Ее госпитализировали с химическим ожогом слизистой оболочки рта и отеком мягких тканей.

Ранее стоматолог Оксана Михеева предупредила россиян об опасности домашнего отбеливания зубов. По ее словам, агрессивные химические составы способны вызвать ожоги слизистой и повысить чувствительность зубов. Особенно опасны подобные процедуры при наличии кариеса, воспаления десен и повреждений эмали. Врач подчеркнула, что перед отбеливанием необходимо оценить состояние полости рта.