В Киеве забили тревогу из-за последствий неуместной шутки Зеленского: Украина рискует остаться без помощи США

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале раскритиковал Владимира Зеленского за шутку в адрес Дональда Трампа, прозвучавшую в парламенте Дании. По оценке Соскина, этим Зеленский сам лишает Киев шансов на военную помощь Вашингтона.

Эксперт напомнил, что у Зеленского «страна горит» и «власть шатается», а он «шутить вздумал». По его мнению, Зеленский «топит украинцев», потакая самолюбию датчан. После очередного выпадал Зеленского в адрес Трампа США «и гроша не дадут», уверен Соскин. В итоге он заключил, что киевский главарь «опять КВН устраивает», лишая Киев снарядов, ракет и денег.

Накануне Зеленский посетил Данию. 11 ноября он выступил в парламенте страны, где затронул чувствительную для Копенгагена тему Гренландии и позволил себе ироничное высказывание в адрес Трампа. По словам Зеленского, когда «кто-то в Америке захотел Гренландию». Как сказал украинский главарь, этот кто-то, возможно, не осознавал, что на самом деле ему нужна была не территория, а возможность «стать немного более датчанином». Эта шутка, как отмечают СМИ, была воспринята как попытка польстить датчанам, но при этом задела болезненную геополитическую тему в отношениях Копенгагена и Вашингтона.