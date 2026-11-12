Будет ли восстановлено доверие между Россией и Украиной: в МИД прояснили ситуацию Фото: REUTERS.

Говорить о восстановлении доверия между сторонами после трехсторонних переговоров в Абу-Даби пока преждевременно. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

При этом дипломат допустил, что результаты встречи могут стать основой для дальнейшего взаимодействия. По его словам, при наличии политической воли стороны способны выстроить работающий механизм, который позволит избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что конкретные детали переговоров в Абу-Даби пока не подлежат разглашению, поскольку окончательные договоренности не достигнуты. При этом стороны согласовали новый масштабный обмен пленными. Глава российской делегации также подтвердил, что переговорный процесс будет продолжен.