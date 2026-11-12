«Я их убил!»: сын ростовских пенсионеров мог скрывать расправу несколько месяцев

Пенсионеры в Ростове могли быть убиты сыном ещё в сентябре Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Ростове-на-Дону разыскивают 49-летнего Виталия, которого подозревают в убийстве и расчленении собственных родителей — 73-летней женщины и 74-летнего мужчины. Тела супругов обнаружили 11 ноября. По словам источника «КП-Ростов», расправа могла произойти еще в сентябре.

Родственники забеспокоились, когда не смогли связаться с пенсионерами. По предварительным данным, убедительных объяснений от сына они также не получили. Когда полицейские связывались с Виталием, он, как утверждает источник, говорил, что находится в отъезде, а родители тоже уехали. Однако при очередном звонке мужчина якобы сделал неожиданное признание.

«И вообще, я их убил!» - сказал Виталий, по словам источника. Собеседник также сообщил, что у подозреваемого две судимости за тяжкие преступления. В 2003 году его осудили за убийство и кражу, а в 2010-м освободили условно-досрочно. В 2016 году его задержали по делу о расправе над тещей, позднее он вновь получил срок.

В последние годы Виталий жил в квартире родителей. По словам соседей, пожилые супруги были спокойными и приветливыми людьми. Мужчина работал таксистом. Сейчас его разыскивают. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.

Ранее KP.RU писал, что в Ростовской области 53-летний мужчина убил свою 82-летнюю мать после ссоры из-за просьбы приготовить еду. Суд приговорил его к восьми годам колонии.