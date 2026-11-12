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НовостиПолитика12 ноября 2026 8:59

В правительстве рассказали, что талибы хотят покупать у России

Оверчук: Талибы хотят покупать у РФ автомобили, продовольствие и лекарства
Сергей ГАПЧУК
Оверчук: Талибы хотя покупать у РФ автомобили, продовольствие и лекарства

Оверчук: Талибы хотя покупать у РФ автомобили, продовольствие и лекарства

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Талибы планируют приобретать у России автомобили, продовольствие, энергоносители, лекарства, зерно и удобрения. Об этом заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук.

В октябре спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что делегация России во главе с вице-премьером Оверчуком отправится в Афганистан. Поездка станет продолжением контактов Москвы и Кабула на высоком уровне.

Ранее стало известно о рабочей поездке главы СВР Сергея Нарышкина в Афганистан 14 октября. В рамках поездки он провел переговоры с директором Главного управления разведки Исламского Эмирата Афганистан Абдулом Хаком Васиком.