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НовостиВ мире12 ноября 2026 9:05

В МИД России объяснили, почему неизвестны подробности по переговорам в Абу-Даби

Рябков: содержание переговоров в Абу-Даби не подлежит раскрытию
Анастасия СУТОРМИНА
Рябков: содержание переговоров в Абу-Даби не подлежит раскрытию. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Рябков: содержание переговоров в Абу-Даби не подлежит раскрытию. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Содержание переговоров в Абу-Даби не подлежит раскрытию. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, который входил в российскую переговорную группу.

Дипломат добавил, что всю повестку на переговорах отработали в полном объеме в разных форматах.

Ранее Рябков отметил, что в Абу-Даби обсуждалась архитектура безопасности, которая меняла бы нынешние эскалационные тренды на сосуществование.

Напомним, что переговоры проходили 10-11 ноября в ОАЭ. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, делегация РФ имела возможность напрямую связаться с президентом Владимиром Путиным для консультаций во время часового перерыва в контактах.