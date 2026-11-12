В МИД России объяснили, почему неизвестны подробности по переговорам в Абу-Даби

Рябков: содержание переговоров в Абу-Даби не подлежит раскрытию. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Содержание переговоров в Абу-Даби не подлежит раскрытию. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, который входил в российскую переговорную группу.

Дипломат добавил, что всю повестку на переговорах отработали в полном объеме в разных форматах.

Ранее Рябков отметил, что в Абу-Даби обсуждалась архитектура безопасности, которая меняла бы нынешние эскалационные тренды на сосуществование.

Напомним, что переговоры проходили 10-11 ноября в ОАЭ. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, делегация РФ имела возможность напрямую связаться с президентом Владимиром Путиным для консультаций во время часового перерыва в контактах.