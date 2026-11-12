«Неоспоримый факт»: Рябков оценил итоги встречи в Абу-Даби

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Фото: Иван МАКЕЕВ.

Стороны продвинулись по итогам переговоров в Абу-Даби. Об этом в четверг в комментарии телеканалу RT заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он назвал это неоспоримым фактом.

Однако, по словам дипломата, важно не допустить «откатов и торпедирования того, что, казалось, уже в пределах досягаемости», которые уже случались прежде.

Переговоры в Абу-Даби прошли 10–11 ноября и стали первым за девять месяцев прямым контактом сторон в трёхстороннем формате — Россия, США и Украина. Центральной темой встречи стала архитектура безопасности в Европе.

Сегодня, 12 ноября, переговоры продолжатся уже в Москве. Спецпосланник США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер прибыли в российскую столицу. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Владимир Путин встретится с американскими эмиссарами в первой половине дня, и стороны обсудят вопросы, ведущие к урегулированию кризиса вокруг Украины.