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НовостиПолитика12 ноября 2026 9:20

Ушаков подтвердил проведение с Уиткоффом и Кушнером предварительных консультаций

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 12 ноября
Сергей ГАПЧУК
Ушаков подтвердил проведение с Уиткоффом и Кушнером предварительных консультаций

Ушаков подтвердил проведение с Уиткоффом и Кушнером предварительных консультаций

Фото: REUTERS.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил Первому каналу, что провел со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером предварительные консультации в Москве.

"Конечно, предварительные [консультации]", - сказал он.

Представитель Кремля ответил на вопрос, направляется ли он в Кремль с выработанной позицией, пояснив, что пока ничего не выработано, основная встреча с главой государства.

Утром 12 ноября Уиткофф и Кушнер прибыли в московский аэропорт Внуково, где их встретил спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев. Американские переговорщики прилетели в Москву из Абу-Даби, где 10–11 ноября проходили трехсторонние консультации России, США и Украины. В российской столице Уиткофф и Кушнер намерены встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы по урегулированию украинского конфликта.