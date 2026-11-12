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НовостиВ мире12 ноября 2026 9:22

Подросток с аутизмом, пропавший на шесть дней в зарослях Австралии, найден живым

Подростка-аутиста нашли живым в зарослях Австралии после шести дней поисков
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Анастасия СУТОРМИНА
Подросток с аутизмом, пропавший на шесть дней в зарослях Австралии, найден живым. Фото: Alexander Schnurer/Global Look Press

Подросток с аутизмом, пропавший на шесть дней в зарослях Австралии, найден живым. Фото: Alexander Schnurer/Global Look Press

В Австралии подросток Уильям, страдающий аутизмом, пропал во время похода с другом, примерно в 180 км (112 милях) к востоку от Мельбурна. Мальчика искали шесть дней и обнаружили живым. Об этом сообщает ВВС.

Пока шли поиски семья очень переживала за Уильяма, поскольку ночные температуры воздуха опускались до экстремально низких значений. К поискам подключили полицейских с собаками, водолазов и вертолеты.

Спасатели подняли Уильяма на поверхность из оврага с помощью лебедки, накормили его пончиком и дали бутылку воды, после чего доставили в больницу для обследования.

«Он просто сидел на одном месте и ждал, пока его спасут, и я безумно рада, что он жив», - рассказала журналистам мама подростка, добавив, что теперь он никуда не выйдет из дома.

Накануне в Новокузнецке спасатели достали подростка из подземного бункера глубиной 50 метров. Как молодой человек оказался в ловушке, не уточняется. Однако самостоятельно выбраться он не смог.