Украинская мина взорвала помещение, но икона осталась невредима: десантник рассказал о необычном случае. Фото: AM113/Shutterstock/Fotodom.

Православная икона с изображением Иисуса Христа осталась невредимой после взрыва украинской минометной мины. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий Костромского полка 98-й воздушно-десантной дивизии группировки войск «Днепр».

По словам десантника, мина разорвалась возле мастерской инженерно-саперного взвода. Осколки повредили помещение и находившееся внутри имущество, однако сам образ Христа чудом уцелел.

«В мастерской (инженерно-саперного взвода - прим.ред.) стояла икона, и когда взорвалась мина, в мастерской была повреждена только окантовка, осколки повредили (стенки - прим.ред.), разбито стекло осколком, но само полотно не тронуто», — рассказал боец.

Военнослужащий признался, что этот случай запомнил на всю жизнь. Теперь он всегда возит икону с собой, а после завершения службы намерен передать ее в православный храм.

Ранее российский военнослужащий с позывным «Царь» рассказал KP.RU о похожем случае на передовой. После обстрела он обнаружил поврежденную БМП-3, внутри которой находилась икона Божией Матери. По словам бойца, крупный осколок попал в броню прямо напротив боекомплекта, однако не пробил ее насквозь. Военный убежден, что именно образ помог избежать детонации и сохранить машину.