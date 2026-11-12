Россиянам назвали продукты, которые могут испортить сон

Врач пояснил, что за два-три часа до сна лучше отказаться от плотного ужина. Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Поздний перекус не обязательно мешает полноценному отдыху, однако некоторые продукты могут затруднить засыпание и ухудшить качество сна. Важно учитывать не только время ужина, но и состав еды, заявил невролог, сомнолог Николай Ильин. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Бокал вина перед сном может казаться хорошим способом расслабиться: алкоголь действительно вызывает сонливость и помогает быстрее заснуть. Но при этом он сокращает продолжительность REM-сна, а по мере ослабления седативного эффекта сон становится более прерывистым», – отметил Ильин.

Врач пояснил, что за два-три часа до сна лучше отказаться от плотного ужина. Жирная пища долго переваривается и может вызвать тяжесть, изжогу и рефлюкс. Мешать отдыху также способны фастфуд, сладкая газировка, снеки, переработанное мясо и промышленная выпечка. У некоторых людей вздутие вызывают бобовые и капуста, а острая и кислая еда усиливает изжогу.

Кофеин может уменьшить продолжительность сна в среднем на 45 минут. Чтобы не нарушать ночной отдых, последнюю чашку кофе лучше выпивать минимум за 8,8 часа до сна. Если перед сном все же захотелось есть, можно выбрать небольшую порцию натурального йогурта или творога.

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