NYP: Женщина осталась парализованной из-за ошибки врача при лечении колена в США Фото: REUTERS.

Женщина из Нэшвилла (США) подала в суд на больницу Ascension Saint Thomas Midtown, требуя 150 млн долларов компенсации за необратимую травму спинного мозга после операции по замене коленного сустава. 78-летняя Линда Гилберт утверждает, что во время процедуры ей ввели фосфат калия вместо анестетика мепивакаина. В результате у неё развилась неполная параплегия и сильная слабость в ногах, пишет NYP.

Гилберт также пострадала от шока и дыхательной недостаточности, потребовавших искусственной вентиляции лёгких. Она утверждает, что персонал продолжил использовать шприцы из проблемной партии даже после жалоб других пациентов на боль.

Больница заявила о сотрудничестве с правоохранительными органами и независимыми консультантами для улучшения процессов и соблюдения стандартов безопасности. В иске Гилберт требует 50 млн долларов за ущерб и 100 млн в качестве штрафных санкций. Вина больницы и медперсонала пока не доказана, проводится расследование.

Ранее KP.RU сообщил, что в США 74-летняя Шэрон Джекс из Огайо подала в суд на больницу Selby General Hospital, ампутировавшую ей не ту ногу. В сентябре 2025 года ей удалили левую ногу вместо правой. Так как ампутация больной конечности была всё же необходима - в результате последующей операции женщина вовсе осталась без ног.