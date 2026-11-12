Во Франции внезапно встали поезда: Париж опасается взрывов на вокзале – что происходит. Фото: Sandrine ThesillatKeystone Press Agency/Global Look Press

На севере Франции угроза взрыва на железнодорожном вокзале Кале-Фретен нарушила движение поездов, в том числе международных. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел 12 ноября в департаменте Па-де-Кале. После поступления сообщения о возможном взрывном устройстве французские власти временно запретили поездам проезжать через станцию.

В результате задержки затронули и международные рейсы Eurostar, связывающие Лондон с Парижем. В компании подтвердили, что ограничения введены по требованию французских властей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Европа столкнулась с волной угроз взрывов на транспорте. Неизвестные злоумышленники рассылали сообщения о якобы заложенных бомбах на борту самолетов, а затем пригрозили атаками на поезда, станции метро и круизные лайнеры. Во Франции только за один день поступило четыре подобных предупреждения в отношении авиарейсов. Все самолеты благополучно приземлились.