Рябков назвал требования Москвы по украинскому урегулированию императивными

Рябков рассказал о принципиальности позиции российской стороны по разрешению конфликта на Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Требования Москвы по урегулированию ситуации вокруг Украины являются императивными и не подлежат пересмотру. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе общения с журналистами.

По словам дипломата, Россия последовательно и твердо отстаивает свои интересы, отказ от которых невозможен ни при каких обстоятельствах.

«Гарантии безопасности России настолько же императивны, как и наши известные требования о нерасширении НАТО, требования безусловно обеспечить решение проблем, которые относятся к источникам этого конфликта, к его корням, это мы не можем просто отложить в сторону и отменить», - подчеркнул Рябков.

Напомним, что недавно состоялись трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины. Они проходили в Абу-Даби и длились два дня - с 10 по 11 ноября.