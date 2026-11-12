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НовостиПолитика12 ноября 2026 10:12

Шадаев: Минцифры заинтересовано в том, чтобы ЦОДы в России уходили под землю

Шадаев заявил, что предпочтительнее оставить все ЦОДы на российской территории, нежели перенести за границу
Арина СЕРОВА
Шадаев заявил, что предпочтительнее оставить все ЦОДы на российской территории, нежели перенести за границу

Шадаев заявил, что предпочтительнее оставить все ЦОДы на российской территории, нежели перенести за границу

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Российские власти считают более целесообразным уход дата-центров «под землю», чем их перенос за пределы государства. Такое мнение выразил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции CNews Forum 2026 в четверг, 12 ноября.

Руководитель ведомства пояснил, что при выборе вариантов развития инфраструктуры приоритет отдается сохранению мощностей на отечественной территории.

«Выбирая между двумя историями: переезд за границу или уход под землю, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они (ЦОДы - ИФ) уходили под землю, а не релоцировались», - подчеркнул Шадаев.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать Центры обработки данных можно в отработанных угольных карьерах. По его словам, так можно будет сократить CAPEX и OPEX.