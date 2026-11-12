Шадаев: Минцифры заинтересовано в том, чтобы ЦОДы в России уходили под землю

Шадаев заявил, что предпочтительнее оставить все ЦОДы на российской территории, нежели перенести за границу Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Российские власти считают более целесообразным уход дата-центров «под землю», чем их перенос за пределы государства. Такое мнение выразил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции CNews Forum 2026 в четверг, 12 ноября.

Руководитель ведомства пояснил, что при выборе вариантов развития инфраструктуры приоритет отдается сохранению мощностей на отечественной территории.

«Выбирая между двумя историями: переезд за границу или уход под землю, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они (ЦОДы - ИФ) уходили под землю, а не релоцировались», - подчеркнул Шадаев.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать Центры обработки данных можно в отработанных угольных карьерах. По его словам, так можно будет сократить CAPEX и OPEX.