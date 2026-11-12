«Жужжалка» передала странное послание на фоне визита Уиткоффа и Кушнера в Москву Фото: Иван МАКЕЕВ.

В эфире радиостанции УВБ-76, которую в народе давно прозвали «радиостанцией Судного дня», 12 ноября в 12:53 по Москве прозвучало кодированное сообщение: «НЖТИ 83816 БЕСОСПОР 6990 2692». Об этом сообщил канал «УВБ-76 Трансляция» в мессенджере «Макс».

Новое сообщение от «жужжалки» случилось в момент визита американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

Любители этой частоты уже привыкли: обычно из динамиков доносится лишь монотонное жужжание. Голосовые вставки — с именами, словами и наборами цифр — случаются редко и каждый раз будоражат слушателей.

Примечательно, что это не первое такое сообщение за неделю. В понедельник, 9 ноября, в 11:02 по Москве в эфире уже звучал шифр: «НЖТИ 44702 ЗЕВОСТОРГ 2751 2830».

Сама станция вещает на частоте 4625 кГц несколько десятилетий. За это время она стала настоящим культурным феноменом: за жужжанием следят энтузиасты по всему миру, а редкие голосовые вставки моментально разносятся по тематическим каналам.