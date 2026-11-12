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НовостиОбщество12 ноября 2026 10:55

Родителям рассказали, чем опасен чрезмерный контроль за домашними заданиями детей

Нейропсихолог Макарова: Постоянно проверять домашку не стоит уже со 2 класса
Анастасия ПИГИНА
В первом классе ребенку нужно время, чтобы привыкнуть к школьному режиму.

В первом классе ребенку нужно время, чтобы привыкнуть к школьному режиму.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Приучать ребенка самостоятельно делать уроки стоит уже со второго класса, а в средней и старшей школе постепенно отказываться от постоянной проверки домашних заданий, рассказала нейропсихолог Кира Макарова. Чрезмерный контроль может мешать развитию самостоятельности и провоцировать конфликты в семье. Об этом пишет Life.ru.

«Проверка уроков как естественная функция родителей уместна в младшей школе. Но в средней, а тем более в старшей школе это уже выглядит гиперопекой и нарушением личностных границ», – подчеркнула нейропсихолог.

По словам Макаровой, в первом классе ребенку нужно время, чтобы привыкнуть к школьному режиму и правилам. Со второго класса он уже должен выполнять задания самостоятельно. Родители могут проверять результат и помогать, если ребенок сам об этом просит, но не должны делать уроки вместе с ним.

Постоянное вмешательство подростки могут воспринимать как недоверие. Это нередко приводит к конфликтам, замкнутости и снижению интереса к учебе. Эксперт посоветовала родителям уважать личные границы детей, поддерживать их и помогать по необходимости, не контролируя каждый шаг.

Ранее психолог Дугенцова объяснила, почему школа не играет главную роль в формировании личности ребенка. По ее словам, многое зависит от того, что происходит дома.