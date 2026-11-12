Подозреваемая в шпионаже на Китай Хуанг восемь раз посещала Тайвань: её визиты остались незамеченными

Власти Тайваня: подозреваемая в шпионаже Элис Хуанг приезжала на остров 8 раз Фото: REUTERS.

Руководительница сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг, которую подозревают в работе на Китай, за два года восемь раз посещала Тайвань. Об этом сообщил председатель Совета по делам материкового Китая Цю Чуйчжэн, передает UDN.

Он сказал, что в 2024 году Хуанг приезжала на Тайвань трижды, а в 2025-м — пять раз. О ее визитах в 2026 году ничего неизвестно.

Депутат Законодательного Юаня Сюй Чжунсинь на заседании комитета по внутренним делам выразил обеспокоенность тем, что поездки подозреваемой в шпионаже в пользу КНР не вызвали вопросов у контролирующих органов. Он поинтересовался, почему совместная проверка МВД и Совета по делам материкового Китая не выявила эти визиты и почему о них пришлось сообщать американской стороне.

Ранее KP.RU писал, что МИД Китая назвал безосновательными обвинения в работе Элис Хуанг на китайские спецслужбы. Официальный представитель ведомства Го Цзянькунь заявил, что подобные утверждения являются клеветой.