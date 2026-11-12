Цитировал Высоцкого, рассуждал о чести и семье: в Екатеринбурге вынесли приговор вору в законе Гие Свердловскому

Суд назначил вору в законе Гие Свердловскому восемь лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Свердловский областной суд приговорил 53-летнего вора в законе Гию Свердловского (настоящее имя Георгий Акоев) к восьми годам колонии. Об этом сообщило издание "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник.

По версии следствия, еще во время отбытия 11-летнего срока за разбойное нападение на риелтора в Москве обвиняемый всячески демонстрировал наличие у него статуса вора в законе. В его обязанности входил сбор "общака" и помощь осужденным, придерживающимся воровских традиций.

"Последнее слово вора в законе растянулось на час. Во время выступления Гия Свердловский цитировал Владимира Высоцкого, рассуждал о чести и достоинстве", - говорится в материале.

Издание отметило, что суд признал Акоева виновным по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии и приговорил его к восьми годам колонии особого режима. Также он должен будет выплатить штраф в 1,5 млн рублей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Краснодарский краевой суд вынес приговор по делу Игоря Удовиченко, известного в криминальных кругах как Крамор, а также его пособников Сергея Шабалина и Элеоноры Тонких. Они были признаны виновными в вымогательстве и участии в преступной иерархии.