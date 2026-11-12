Скандинавы собираются в оборонного «мегабота»: сразу пять стран объявили о грядущем союзе Фото: REUTERS.

Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия и Исландия намерены разработать общее оборонное соглашение и объединить усилия своих вооруженных сил. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Норвегии Торе Сандвика.

По словам главы норвежского военного ведомства, пять государств планируют значительно усилить военное сотрудничество в рамках НАТО. Одной из главных задач станет устранение юридических препятствий, мешающих свободному перемещению военнослужащих и военной техники между странами.

«Мы уже проделали большой путь в рамках НАТО. Мы тренируемся и проводим учения вместе чаще, чем когда-либо раньше. Теперь мы хотим продвинуться в сотрудничестве и интегрировать вооруженные силы стран Северной Европы еще более тесным образом», — заявил Сандвик.

Министр подчеркнул, что для реализации этих планов потребуется согласовать национальные законы и военные регламенты. Это позволит вооруженным силам пяти государств эффективнее проводить совместные операции.

Ранее Великобритания и девять европейских государств договорились о расширении военного сотрудничества в Северной Атлантике. Участники Объединенных экспедиционных сил (JEF), включая Норвегию, Швецию, Финляндию, Данию и Исландию, намерены усилить противодействие российским подводным лодкам. При этом военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец отметил, что объединенные военно-морские силы европейских стран значительно уступают российскому флоту.